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Recent Butte, Anaconda births listed

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Sept. 28

In St. James Healthcare

Girl: Rosalee Michelle Mullaney

Parents: Stephanie Warila and Brian Mullaney, Butte. Weight: 7 lbs. 11 oz. Length: 21 in. Siblings: Romen Mullaney, Brilynn Baker, April Allen. Grandparent: Shirley Weisenberger, Butte. 

Oct. 2

In St. James Healthcare

Girl: Oaklynn Elizabeth Fitzpatrick

Parents: Mallory Diehl, Kody Fitzpatrick, Butte. Weight: 7 lbs. 2 oz. Length: 20½ in. Grandparents: Liz Ramsay, Dawsonville, Georgia; Peter Diehl, Belgrade; Cheryl and Brian Fitzpatrick, Butte. Great-grandparents: Wolfgang and Judi Diehl, Naples, Florida; Daniel Kelly, Butte; Randy and Norma Penland, Suwanee, Georgia; Ray and Meryl Fitzpatrick, Whitehall.   

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Oct. 4

In Community Hospital of Anaconda

Boy: James Joseph Zenahlik V (Quinn)

Parents: James and Stephanie Zenahlik. Weight: 8 lbs. 13.1 oz. Length: 21 in. Sibling: Bexley Allison. Grandparents: Julie Sheppard and John Bolinger; Shelby and James Zenahlik. Great-grandparents: Isabelle Zenahlik; JoAnne Morgan; Robert Sheppard; Frank Devine. 

Oct. 4

In St. James Healthcare

Girl: Taya Everlly Kambic

Parents: Kendra Kambic, Butte. Weight: 6 lbs. 9 oz. Length: 20 in. Siblings: Annika Wickstrom, Jalynn Falcon, Niyah Kambic. Grandparents: Bill Kambic, Helena; Judy Kambic and Mike Frodsham, Butte.

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