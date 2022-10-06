Recent Butte, Anaconda births listed

Sept. 28
In St. James Healthcare
Girl: Rosalee Michelle Mullaney
Parents: Stephanie Warila and Brian Mullaney, Butte. Weight: 7 lbs. 11 oz. Length: 21 in. Siblings: Romen Mullaney, Brilynn Baker, April Allen. Grandparent: Shirley Weisenberger, Butte.
Oct. 2
In St. James Healthcare
Girl: Oaklynn Elizabeth Fitzpatrick
Parents: Mallory Diehl, Kody Fitzpatrick, Butte. Weight: 7 lbs. 2 oz. Length: 20½ in. Grandparents: Liz Ramsay, Dawsonville, Georgia; Peter Diehl, Belgrade; Cheryl and Brian Fitzpatrick, Butte. Great-grandparents: Wolfgang and Judi Diehl, Naples, Florida; Daniel Kelly, Butte; Randy and Norma Penland, Suwanee, Georgia; Ray and Meryl Fitzpatrick, Whitehall.
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Oct. 4
In Community Hospital of Anaconda
Boy: James Joseph Zenahlik V (Quinn)
Parents: James and Stephanie Zenahlik. Weight: 8 lbs. 13.1 oz. Length: 21 in. Sibling: Bexley Allison. Grandparents: Julie Sheppard and John Bolinger; Shelby and James Zenahlik. Great-grandparents: Isabelle Zenahlik; JoAnne Morgan; Robert Sheppard; Frank Devine.
Oct. 4
In St. James Healthcare
Girl: Taya Everlly Kambic
Parents: Kendra Kambic, Butte. Weight: 6 lbs. 9 oz. Length: 20 in. Siblings: Annika Wickstrom, Jalynn Falcon, Niyah Kambic. Grandparents: Bill Kambic, Helena; Judy Kambic and Mike Frodsham, Butte.