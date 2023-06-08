June 1
North South
A Division
1. Rose Keller-Larry Keller
2. Patty Cookson-Rick Chappel
3-4. Carol Ross-Susan Callaghan
3-4. Arlene Stepan-Jean Matteucci
B Division
1. Carol Ross-Susan Callaghan
East West
A Division
1. William Ralph-Janet Ralph
2. Joseph Kasperick-William Kebe Jr.
3. Mary Pat Kasperick-Jodi Peretti
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B Division
1. Cookie Johnson-Leon Crain
Bridge Plus
1. Bonnie Becker-Jerelyn Driscoll
2. Arlene Stepan-Leon Crain
June 5
North South
A Division
1. William Kebe Jr.-Cookie Johnson
2. Patty Cookson-Cynthia Cohan
3. Carol Kocher-Charlene Johnson
4. Susan Callaghan-Kathy Lovell
B Division
1. Carol Kocher-Charlene Johnson
2. Susan Callaghan-Kathy Lovell
East West
A Division
1. Ken Boyle-Joseph Kasperick
2. Mary Pat Kasperick-Arlene Stepan
3. Danny Matteucci-Jean Matteucci
B Division
1. Rosemary Cote-Rick Chappel
2. Leon Crain-Bobble Whelan
For more details, call 406-494-5151.