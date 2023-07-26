July 20
Community Hospital of Anaconda
Boy: Xander Marcus Nelson
Parents: Chloe and Ty Nelson. Weight: 7 lbs., 13 oz. Length: 20¼ in. Sibling: Jaxon Nelson. Grandparents: Rose Ann and Tom Palakovich, and Teri and Mark Nelson, all of Whitehall. Great-grandparents: Ann and Frank Palakovich, Anaconda.
St. James Healthcare
Boy: Myles William Taylor
Parents: Dwayne Taylor and Erin Butori, Butte. Weight: 6 lbs., 9 oz. Length: 19.5 in. Grandparents: Les Taylor, Butte, and Doug and Michelle Butori, Crackerville. Great-grandparent: Kathleen Francisco, Opportunity.